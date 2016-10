Am Boden einer Schlucht mitten im Schwarzwald hat Moritz Bleibtreu ein schmuddeliges Loch bezogen. Dort schneidet er allen, die ihn darum bitten, ihr Herz heraus – und das sind am Ende gar nicht mal so wenige. Wer einst Hauffs Märchen vorgelesen bekam, dem dürfte schnell aufgehen, welche Rolle dem Schauspieler da zugefallen ist: Bleibtreu darf in der jüngsten Adaption von »Das kalte Herz« den garstigen Holländer-Michel mimen. Er leistet passable Arbeit. Die Wurzel allen Übels aber bohrt sich ein, lange bevor die Menschen dem Unterhändler des Teufels ihr Herz dalassen: die Gier.