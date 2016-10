In »Swiss Army Man« ist Paul Dano allein auf einer einsamen Insel, bis der tote Manny angespült wird. Würdest du einen furzenden und spuckenden Leichnam mit auf eine einsame Insel nehmen?

Klar, ich hätte gerne einen Manny an meiner Seite, falls es mich jemals dorthin verschlägt. Obwohl er ja schon ein bisschen eklig ist. Wir haben »Swiss Army Man« übrigens für Leute gemacht, die Fürze doof finden. Das Publikum soll nicht darüber lachen. Es ist ein Furz-Drama, keine Comedy. Nur um das klarzustellen.Es ist ein Wunder, dass Dan Kwan und ich überhaupt etwas produziert haben. Dan und ich würden jeder für sich komplett unterschiedliche Spielfilme machen. Aber wir wissen nun, wie es zusammen funktioniert: Sobald einer etwas gefunden hat, das den anderen zum Lachen bringt, untersuchen wir die Quintessenz des Witzes.Kwan und ich hätten wahrscheinlich ein Problem damit gehabt, einen »normalen« Film zu drehen. Die Angst, etwas was zu schreiben, was sich vorher schon jemand so ähnlich ausgedacht hat, ist dafür bei uns zu ausgeprägt. Deswegen schaut man sich an, was andere gemacht haben – und treibt es auf die Spitze.Wir hatten zuerst Paul Dano für die Rolle des Hank gecastet, und ihn gefragt, mit wem er gerne spielen wolle. Pauls Antwort lautete: Daniel Radcliffe. Daraufhin schickten wir Daniel unser Skript. Die Herausforderung, den ganzen Film über eine Leiche zu spielen, hat ihn wohl gereizt. Er fragte auch sofort, ob er alle Stunts selbst drehen kann. Er meinte die Stürze.Für die Berg- und Sturzszenen hatten wir Body-Dummys. Dazu ein Model von Radcliffes Hintern, aus dem wir viel Luft entweichen lassen konnten. Für die Erektion stand am Set ein Animatronic bereit, den wir live steuerten.