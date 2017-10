Wenn sich die somalischen Piraten clever anstellen, sagt ein Verhandlungsführer zu seinem Vorgesetzten, werden für die Freilassung einer Schiffsbesatzung schon mal hohe Millionenbeträge verlangt – und auch gezahlt. Auch mit syrischen Freischärlern hätte man schon gute, aber teure Erfahrungen gemacht. Stillschweigend, versteht sich. Die drei Geiselgangster, die mitten in Kopenhagen die Fahrgäste eines U-Bahnwaggons kidnappen, scheinen ein wenig aus der Reihe zu fallen.Vier Millionen Euro würden ihnen schon reichen, um den Albtraum ihrer Gefangenen zu beenden. Aus dem Untergrund kontaktieren sie eine Fernsehreporterin, die mit den Forderungen live auf Sendung geht: Von nun an sitzt die Öffentlichkeit mit am Verhandlungstisch. Dem Chef der Anti-Terror-Einheit passt das gar nicht, denn anlässlich der spektakulären und hochprofessionellen Geiselnahme liegen Hintergedanken seitens der Geiselnehmer nahe. Die Zeit scheint auch auf ihrer Seite zu sein, denn mit jedem verstrichenen Tag werden die Gefangenen nervöser, die Regierung hilfloser und die öffentliche Meinung prekärer. Als Privatpersonen zu einer Spendenaktion für das Lösegeld aufrufen, eskaliert die Lage endgültig.



In herkömmlichen Actionkrimis hätte die Hälfte der Handlung aus Schießereien bestanden. Doch das achtteilige Serienformat zwingt die Gangster zu Ruhe und Gesprächsbereitschaft wie ein guter Verhandlungsführer. »Countdown Copenhagen« geht so nah heran, dass dem Zuschauer Szenen vom Gladbecker Geiseldrama und den RAF-Entführungen einfallen – und der Walter-Matthau-Klassiker »Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123«. Der Flirt mit der Echtzeit funktioniert ebenfalls: Die acht Folgen bilden die acht Tage der Krise ab und stellen dabei jeweils einen Protagonisten in Rückblenden vor. Hochspannung im Untergrund.