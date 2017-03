Vielleicht war es Glück, wahrscheinlich einfach Zufall, dass Zeichnerin Catherine Meurisse den Anschlag überlebt hat. Sie kam am Morgen des 7. Januar 2015 zu spät in die Redaktion ihres Arbeitgebers »Chalie Hebdo«. Zwei islamistische Attentäter hatten die Redaktionsräume gestürmt, 12 Menschen kamen dabei ums Leben. Meurisse hatte ein Trauma zu überwinden, dabei half ihr das Zeichnen. Ihre Erlebnisse hat sie in der bewegenden Graphic Novel »Die Leichtigkeit« verarbeitet.