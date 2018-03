Das französische Original dieses Titels erschien im letzten Jahr, nun folgt die Übersetzung im Splitter Verlag. »Erinnerungen an den globalen Bürgerkrieg« startet im ersten Band mit einem visuell beeindruckenden, in Bezug auf die Handlung jedoch schwer zu durchschauenden Einstieg. Ein flammendes Inferno bietet sich dem Leser. Einstürzende Hochhäuser und die ungezügelte Vernichtungswut des Feuers haben eine Metropole dahingerafft, während ein Mann alles beobachtet, mit einer beunruhigenden Zufriedenheit. Es folgt ein Cut und die Geschichte kann (neu?) beginnen.



Der Kosmos von »Erinnerungen an den globalen Bürgerkrieg« ist ein Pulverfass aus Ressourcen-Mangel, sozialen Unruhen und Machtmissbrauch. Autor Richard Marazano entwirft ein dystopisches Zukunftsszenario einer globalisierten Welt, in der sich die Wohlhabenden in bewachten Enklaven verschanzen, während der arme Teil der Weltbevölkerung in rechtlosen Gebieten haust oder zur Zwangsarbeit herangezogen wird. Zeichner Jean-Michel Ponzio setzt dies in spektakulären, aufwändig digital nachbearbeiteten Bildern um. Mitunter weisen die Zeichnungen eine fotorealistische Qualität auf, wodurch der Comic insgesamt zwar eine etwas sterile Optik erhält, die aufwändigen Actionszenen jedoch so bildgewaltig daherkommen, wie man es sich wünscht.



Insgesamt wird »Erinnerungen an den globalen Bürgerkrieg« aus drei Bänden bestehen. Der Cliffhanger am Ende des ersten ist damit beinahe Pflichtprogramm. Dranbleiben dürfte sich lohnen.