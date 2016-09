Mawil zu Beispiel, der unter anderem auch beim Projekt »Bildkorrektur« beteiligt war, hat sich dem Thema »Festung Europa vs. Wirtschaftsflüchtlinge« mit Hilfe putziger Hasen gewidmet, Andreas Hartung (aha) macht aus den Prenzlschwaben in Berlin einfach Ziegen im Beitrag zu »Schwaben vs. Berliner« und bei Jeff Chi werden Pegida-Anhänger zu Schweinen und Geiern. Verfremdung par excellence, was die Episoden aber nicht weniger eindrücklich macht. Und doch sind es die realistischeren Beiträge wie Scharwels »Syrische Opposition vs. Assad« und Marek Rubecs »Geflüchtete vs. besorgte Bürger« die beim Lesen einen Kloß im Hals zurück lassen.