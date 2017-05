Wer das alles und noch viel mehr auf der German Comic Con in München erleben will, kann dies am 27. und 28.Mai tun. Weitere Infos findet ihr Wer das alles und noch viel mehr auf der German Comic Con in München erleben will, kann dies am 27. und 28.Mai tun. Weitere Infos findet ihr hier

Diezieht weiter. Nach Dortmund, Frankfurt und Berlin macht sie am 27. und 28. Mai im MOC in München halt. Mit im Gepäck hat sie viele bekannte Gesichter aus diversen Filmen und Serien, darunter Iain Glen aus »Game of Thrones«, Emily Kinney aus »The Walking Dead« und Robert Englund aka Freddie Krüger aus dem Horror-Klassiker »A Nightmare On Elm Street«.Neben Q&A-s Autogrammstunden und Foto-Sessions mit den bekannten TV-Größen werden auch viele andere Unterhaltungsangebote auf der Convention angeboten werden. So werden unter anderem Zeichner ganz persönliche Motive für interessierte Besucher erstellen, ein Cosplay Contest stattfinden, sowie Filmrequisiten, wie der DeLorean aus »Back to the Future« als Fotomotive dienen.