Kelly Reichardts Filme sind fein komponierte Meisterwerke, die eher Fragen aufwerfen, als Antworten zu liefern. »Certain Women« handelt von vier Frauen in Montana. Und wovon noch?

Kelly Reichardts Filme sind radikal sensibel. Nicht einfühlsam in einem romantischen Sinne. Sie sind aufmerksam, was das Verhältnis der Figuren untereinander, die Beziehung der Regisseurin zu deren Geschichte sowie die Kluft zwischen Geschichte und Realität angeht. In ihrer daraus resultierenden Heftigkeit müssen die Filme das Publikum zwangsläufig spalten. Am gängigsten ist der Vorwurf, das Werk der 1964 in Miami geborenen Autorenfilmerin sei von zermürbender Langsamkeit und fehlender Handlung gekennzeichnet. Tatsächlich fielen Reichardts Arbeiten zunächst als außergewöhnliche Roadmovies auf. So der Buddy-Trip in die Natur (»Old Joy« mit Will Oldham) oder der ins Stocken geratene Versuch einer jungen Frau, sich als Saisonarbeiterin zu verdingen (»Wendy & Lucy« mit Michelle Williams). Zuletzt verdichtete Reichardt ihre Könnerschaft als Beobachterin und Erzählerin in einer etwas verschlungeneren Handlung. Deren Stränge legten sich nur umso inniger um die wirklichen Verhältnisse als in ihren vorigen Filmen, statt wie befürchtet zu zerfransen (»Night Moves« mit Jesse Eisenberg und Dakota Fanning). Eines ist allen Filmen gemeinsam: Reichardts Charaktere sind auf der Suche. Nach dem richtigen Leben oder einer richtigen Entscheidung, die aus dem falschen Leben ein weniger falsches macht.

»Certain Women« ist ein Episodenfilm, der sich um vier Frauen dreht, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie Frauen unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen sind. Nähe und Distanz zwischen den Protagonistinnen und allen übrigen Figuren entwickeln sich spürbar aus dieser Prämisse heraus, die Geschichten haben ansonsten offenbar gar nicht viel miteinander zu tun. Laura Dern spielt die Anwältin eines Mandanten, der verzweifelt gegen Ungerechtigkeiten rebelliert. Michelle Williams tritt in einer anderen Story als Ehefrau auf, die in der Ehe die Hosen anhat. Zumindest hat sie genaue Vorstellungen, wie sie sich in ihrer Familie behaupten kann und vielleicht ja auch muss. Lily Gladstone und Kristen Stewart treten in einer Art Liebesgeschichte auf, die zugleich von den Schwierigkeiten des Zwischenmenschlichen und von den Widrigkeiten kapitalistischer Wirklichkeit erzählt.



Als durchgehendes Motiv rücken Steine, Mauern und Zäune vor dem Hintergrund der einschüchternden Landschaft Montanas ins Bild. Sie stehen womöglich nicht nur für das große Gefängnis Gesellschaft oder deine kleine Zelle darin, sondern auch für einen gewissen Schutz im Exil des Privatlebens. Die Geschichten legen das nahe. Der Ausflug auf einem Pferd, den Gladstone und Stewart als Jamie und Beth unternehmen, hat das Potenzial zum kurzen Ausbruch aus diesen alles umfassenden und durchdringenden Verhältnissen. Aber eben darum gibt es wohl vermeintlich wenig »Handlung« in Reichardts Filmen, und deshalb sind sie so »langsam«: Die Figuren handeln unfrei, sie hängen an Fäden und wirken umso menschlicher, je hilfloser ihre Taten anmuten. Liebe ist für sie keine Lösung. Das allein könnte man zermürbend oder traurig finden. Wundervoll ist es allerdings, wie Kelly Reichardt die Sehnsucht aus den Figuren und Geschichten destilliert.

— »Certain Women« (USA 2016; R: Kelly Reichardt; D: Laura Dern, Lily Gladstone, Kristen Stewart, Michelle Williams; Kinostart: 02.03.17; Peripher)