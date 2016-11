Curtis Newton stammt aus einer speziellen Patchwork-Familie – und aus einer TV-Vergangenheit, in der hohe Ansprüche ans vermeintliche Kinderfernsehen gestellt wurden.

Ich habe als kleiner Junge gerne und viel Zeit vor dem Fernseher verbracht. So lernte ich fürs Leben – und schwelge noch so manches Mal mit Freunden in der guten alten Zeit, als »Mila Superstar« und die »Kickers« feste und wichtige Termine im imaginären »Kalender« waren. Wer das Game besonders ernst nahm, wachte am Wochenende auch mal etwas früher auf, um möglichst viel sehen zu können. Und da begegnete ich ihm das erste Mal: Captain Future. Genauso wie die beiden oben genannten Serien stammt er aus einer japanischen Comic-Manufaktur. Und es gab den Captain schon lange vor mir: 1978 erblickte Curtis Newton das Licht der Welt, 1980 kam er nach Deutschland. Jetzt endlich werden die 40 deutschen »Captain Future«-Folgen auf Blu-ray und digital remastered veröffentlicht. Angefangen beim ikonischen (deutschen!) Vorspann, kann die Serie um den Weltall-Helden immer noch begeistern.

Seine Eltern sind geniale Wissenschaftler, die von einem Bösewicht ermordet werden, der das Weltall bedroht. So wächst der kleine Captain Future als Waise auf. Erzogen wird er von einem Androiden, einem Roboter und einem Wissenschaftler in Form eines Gehirns. Jahre später entsteht eine neue Bedrohung: Vul Kuolun, der Sohn des Elternmörders, wird Captain Futures ärgster Gegner. Plötzlich merkt man, dass man früher vieles nicht verstanden hat. Die zahlreichen Science-Fiction-Zitate, die an Stanislaw Lem, Philip K. Dick und andere Autoren belegen ganz nebenbei: Captain Future war für ein Publikum jenseits der Kinderschuhe gedacht. Nach einigen Jahren Wartezeit darf man sich freuen – und noch mal alle Folgen genießen. Nun sogar auf Japanisch mit deutschem Untertitel. Für Fans der Reihe ein Muss. Stichwort: Zusatzmaterial! Und denjenigen, die wirklich gar keine Ahnung haben, kann man nur raten, sich die Folgen reinzuziehen. Schön auf dem Sofa mit dem Pullover über die Knie gezogen und mit einem Kakao in der Hand. So mache ich es jedenfalls.

Captain Future - Komplettbox [Blu-ray] Release: 09.12.2016 Bei Amazon kaufen

»Captain Future« (J 1978; P: Hiroshi Takeda; VÖ: 09.12.16; Universum)