Es geht auf Weltreise »Call Me By Your Name« bekommt Fortsetzung Es gibt ein Wiedersehen mit Oliver und Elio. Regisseur Luca Guadagnino hat bestätigt, dass »Call Me By Your Name« fortgesetzt wird. Auf dem roten Teppich der Oscars hat Regisseur Luca Guadagnino bestätigt, dass die Geschichte von Oliver und Elio noch nicht zu Ende erzählt ist. Es soll eine Fortsetzung von »Call Me By Your Name« geben. Guadagnino erklärte gegenüber USA Today, dass er gemeinsam mit dem Autoren André Aciman an der Geschichte arbeite. Aciman hat die Romanvorlage für »Call Me By Your Name« geschrieben.

Der neue Film spielt nicht in Italien, Elio (Timothée Chalamet) und Oliver (Armie Hammer) werden auf Weltreise geschickt. Guadagnino sagte, es würde »a new movie, a different tone«. Wann die Dreharbeiten beginnen, ist noch nicht klar, da das Drehbuch noch in Arbeit sei.

»Call Me By Your Name« wurde mit dem Oscar für das »Beste adaptierte Drehbuch« ausgezeichnet. Hier findet ihr unser Interview mit dem Regisseur und hier könnt ihr euch noch mal den zauberhaften Auftritt von Sufjan Stevens bei den Oscars anschauen. Er hat den Titelsong zum Film geschrieben.