Es sind aktuell gute Zeiten für Fans der Videospiel-Reihe »Street Fighter«. Erst Ende März war bekannt geworden, dass eine TV-Serie zum legendären Prügelspiel in der Mache ist. Nun folgt eine weitere Ankündigung, die Fanherzen höher schlagen lässt. Unter dem Titel »Street Fighter: The Miniatures Game« werkelt das Team von Jasco Games an einer Brettspiel-Version.