Die Älteren unter den Lesern werden sich an jene Nacht vor 20 Jahren erinnern, in der sie vor dem Schlafengehen das Licht einfach nicht ausschalten wollten. Könnt ihr ruhig zugeben! Wer »Blair Witch Project« gesehen hatte, wagte sich kaum noch allein ins Bett. Der Found-Footage-Horror verströmte unerhörten Grusel.Die Filmemacher Daniel Myrick und Eduardo Sanchez triggerten unsere Ur-Angst, hoffnungslos im Wald verloren zu gehen, und kombinierten übersinnlichen Horror mit realistischer Amateurfilmästhetik. In Adam Wingards »Blair Witch« macht sich nun James (James Allen McCune) – der Bruder der Hauptdarstellerin Heather Donahues – gemeinsam mit seinen Freunden auf die Suche nach den Vermissten, deren Horrortrip in den Black-Hills-Wäldern uns im ersten Teil Gänsehaut bereitete. Auch ein paar Einheimische mit Ortskenntnissen können die böse Hexe von Blair nicht im Zaum halten. Doch gibt es die wirklich? Gut, dass unsere Freunde die Kamera dabeihaben!