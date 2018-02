Wir verlosen 3 Blu-ray Steelbooks von »Blade Runner 2049«.



»Blade Runner 2049« erscheint am 15. Februar 2018 auf DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, 4K UltraHD Blu-ray, als Blu-ray Steelbook, als 4K UltraHD Blu-ray Steelbook und als VoD.





Weitere Verlosungen findet ihr

Mehr als 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films fördert der neuer Blade Runner LAPD Officer K (Ryan Gosling) ein lang gehütetes Geheimnis zutage, das die Reste der Zivilisation ins Chaos stürzen könnte. K will deshalb den ehemaligen Blade Runner (Harrison Ford) finden… Es wird Zeit herauszufinden, was Rick Deckard in den vergangenen Jahren gemacht hat!