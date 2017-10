Denis Villeneuve führte Regie bei diesem mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Thriller. Neben Harrison Ford, der erneut in seine legendäre Rolle des Rick Deckard schlüpft, zählen Ryan Gosling, Dave Bautista und Jared Leto zu dem hochkarätig besetzten Cast.

Zum Kinostart von »Blade Runner 2049« verlosen wir 2 Fanpakete bestehend aus je der Neuübersetzung der literarischen Inspiration »Träumen Androiden von elektrischen Schafen?« von Philip K. Dick sowie eine Hörspielfassung des Romans. 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films fördert ein neuer Blade Runner, der LAPD Polizeibeamte K (Ryan Gosling), ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, welches das Potential hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen ins Chaos zu stürzen. Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Suche nach Rick Deckard (Harrison Ford), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner.



Pünktlich zum Kinostart der Filmfortsetzung »Blade Runner 2049« erscheint bei Fischer Tor eine Neuübersetzung der literarischen Inspiration »Träumen Androiden von elektrischen Schafen?« von Philip K. Dick sowie bei Argon Hörbuch eine Hörspielfassung des wegweisenden Science-Fiction-Romans.



Kinostart von »Blade Runner 2049« ist am 5. Oktober 2017.



