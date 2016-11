Das Schöne am bürgerlichen Leben: Nur weil man die Gesetze befolgt, braucht man nicht auf den Kontakt mit der Unterwelt zu verzichten. Die Kinogeschichte basiert auf den Abenteuern Krimineller. Vince Gilligan, Showrunner von »Breaking Bad« , denkt sich solche Biographien wie am Fließband aus. Eine seiner schillerndsten Figuren ist Jimmy McGill, der später zu Walter Whites Winkeladvokat Saul Goodmann mutiert. Der moralelastische Anwalt gedieh schon im Mutterformat in jenem speziellen Zwielicht, das »Breaking Bad« so bahnbrechend machte. Menschen, die nach dem Ende von Walter Whites Abenteuern den kalten Entzug fürchteten, können sich über die zehn neuen Episoden der zweiten Staffel des Spin-offs »Better Call Saul« freuen, in dem Jimmys/Sauls ganze Geschichte erzählt wird.