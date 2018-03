Illumination Entertainment, das Studio, das auch hinter den »Minions« steckt, bringt im November eine neue Verfilmung von Dr. Seuss’ Klassiker »Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat« in die Kinos. Im Original wird er von Schauspieler Benedict Cumberbatch gesprochen, der schon als »Sherlock« bewiesen hat, dass ihm die Rolle des Griesgrams durchaus liegt.

Im ersten Trailer sehen wir den Grinch, wie er am 20. Dezember erst von Pharrell Williams’ »Happy« aus dem Bett geworfen wird. Dass ihn das nervt, ist verständlich, aber immerhin hat er einen bezaubernden Hund, der ihm Frühstück macht. Später treibt der Grinch dann im Supermarkt sein Unwesen – Weihnachten scheint auch 61 Jahre nach Erscheinen von Dr. Seuss’ Buch nicht der Lieblingsfeiertag des Grinch’ zu sein. Der Film startet am 29. November, also kurz vor Weihnachten, in den deutschen Kinos.