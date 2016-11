Ein japanischer Anime-Klassiker des psychedelischen Kinos entfaltet in restaurierter Fassung seine volle expressionistische Wucht.

Die Filmgeschichte, so reich sie auch ist, kennt nur ein Dutzend Ausnahmefilme, die für ihre Zeit revolutionär waren und den weiteren Verlauf der Filmkunst änderten. »Belladonna Of Sadness – Die Tragödie der Belladonna« muss dazu gezählt werden. Eiichi Yamamotos Anime aus dem Jahre 1973 ist ein Klassiker des psychedelischen Kinos. Die Bildebene besteht vornehmlich aus Zeichnungen, die angelehnt sind an die großen europäischen Expressionisten wie Klimt, Schiele oder Mucha. Sie sind eigentlich kaum animiert, sondern meist lose aneinandergereiht.



Die Montage- und Collage-Technik lässt zwar Bewegungen im Hintergrund zu, erinnert aber eher an Chris Markers aus Standbildern bestehendem, von ihm so genannten Photoroman »La Jetée – Am Rande des Rollfelds«. Diese Bilder erzählen sehr sexy und soft-pornografisch die Geschichte der Jeanne, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um ihre Liebe und sich selbst zu retten, was die Tragödie der Belladonna allerdings nur noch schlimmer macht. Die Darstellung der Leiden, die man als Frau im Patriarchat durchmacht, ist noch heute aktuell – was die inhaltliche Tiefe umso beeindruckender macht. Zur Hexe erklärt, versucht Jeanne ihr Leben in eine positive Richtung zu lenken und ist doch zum Scheitern verdammt. Masahiko Satōs Soundtrack ist noch dazu ein wahres Psychedelic-Meisterwerk.