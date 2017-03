Auf der Flucht braucht man den richtigen Soundtrack, das weiß auch die Hauptfigur in »Baby Driver«. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum Actionthriller von Edgar Wright (»Shaun Of The Dead«).

Das Genre der Fluchtwagen-Fahrer-Filme erfreut sich in den letzten Jahren nicht nur unter KFZ-Fans großer Beliebtheit. »Drive« zeigte, wie man stilvoll Autos, Action und Musik kombiniert, und auch in »Baby Driver« spielt neben einem Gaspedal und dem Mann, der es bis zum Boden durchtritt, der Soundtrack eine Hauptrolle.



Ansel Elgort verkörpert einen talentierten, jungen Mann, der sein außergewöhnliches Fahrgeschick seiner persönlichen Playlist verdankt. »All you need is one killer track«, lautet das Motto eines Actionthrillers, der neben jeder Menge packender Fahrszenen mit einer Liebesgeschichte und Kevin Spacey als Gangsterboss aufwartet. Drehbuch und Regie stammen von Edgar Wright, der immerhin für wunderbar absurde Komödien wie »Shaun Of The Dead«, »Hot Fuzz« und »Scott Pilgrim Vs. The World« verantwortlich ist. Man darf also gespannt sein! Am 31. August startet »Baby Driver« in den deutschen Kinos.