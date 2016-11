Zwei Jahrzehnte bevor die Schriftstellerin Emma Cline das Licht der kalifornischen Sonne erblickte, ereigneten sich in ihrer Heimat die Morde der Manson Family. »Deren Taten sind in Kalifornien noch sehr gegenwärtig«, erklärt Cline beim Gespräch über ihren Debütroman »The Girls« in Berlin-Mitte. Zwar bilden jene Geschehnisse den Hintergrund der fein strukturierten Coming-of-Age-Story, »aber ich habe keine Charles-Manson-Obsession«, sagt sie entschieden. Manson gilt als die Verkörperung des Bösen. Seine Kommune bestand vor allem aus jungen Frauen. Die so genannten Manson Girls hatten die bürgerlichen Verhältnisse hinter sich gelassen und sich mit Haut und Haar ihrem angeblichen Guru verschrieben. Es klingt wie ein glücklicher LSD-Trip im Summer of Love. Aber die Tage im August 1969, in denen auch die berühmte Schauspielerin Sharon Tate und ihr ungeborenes Kind Opfer der Manson Family wurden, bedeuten aus heutiger Sicht eher das Ende der Hippie-Ära.