Bereits am morgigen Freitag startet er in den US-Kinos, nur etwas mehr als zwei Wochen später können wir ihn schon auf Netflix sehen: »Auslöschung« (Originaltitel: »Annihilation«) dürfte ein spannendes Fallbeispiel für die Vertriebswege von Hollywood-Produktionen werden, das am 12. März in die Praxis geht. Genau dann ist die Roman-Adaption von »Ex Machina«-Regisseur Alex Garland nämlich bereits via Netflix zu sehen.



»Auslöschung« basiert auf dem gleichnamigen Buch von Jeff VanderMeer und erzählt die Nachwehen eines mysteriösen Vorfalles, der einen gesamten Landstrich zu einer unheilvolen-No-Go-Area gemacht hat und fortan von verschiedenen Expeditionsteams erforscht wird. Die scheiden wiederum regelmäßig unter eigenartigen Umständen aus dem Leben. In den Hauptrollen sind unter anderem Natalie Portman und Jennifer Jason Leigh zu sehen, an der Filmmusik hat Geoff Barrow mitgewirkt. Das ist der neue Trailer für den Deutschlandstart: