Der haitianische Regisseur Raoul Peck war auf der Berlinale 2017 gleich mit zwei Filmen vertreten: Neben der preisgekrönten James-Baldwin-Dokumentation »I Am Not Your Negro« lief auch »Der junge Karl Marx« . Die Grenzen zwischen Spiel- und Dokumentarfilm sind bei Peck traditionell fließend, und nicht nur die Genres, auch die Themen geben sich die Klinke in die Hand. Vor dem Hintergrund der jüngeren Geschichte seines Heimatlandes behandelt er soziale Ungleichheit und die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme, oft auch in Verbindung mit revolutionären Persönlichkeiten. Mit dem kongolesischen Freiheitskämpfer Patrice Lumumba hat sich Raoul Peck bereits wiederholt beschäftigt. In »Der junge Karl Marx« geht es nun direkt zu den Ursprüngen der sozialistischen Klassentheorie, die momentan auf gesteigertes öffentliches Interesse zu stoßen scheint.

»Marx sehe ich in diesem Bild zusammen mit Lenin und Stalin vor mir, aber damit hat er eigentlich gar nichts zu tun«, sagt August Diehl beim Gespräch in Berlin. Im Film übernimmt er die Rolle des Philosophen. »Für mich ging es ganz stark um die Zeit, in der Karl Marx gelebt hat, die industrielle Revolution, die Bildung der proletarischen Klasse. Damals kamen sehr viele Emigranten aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern nach Paris. Da gab es bereits Arbeiterbewegungen und kommunistische Bewegungen. Marx war schließlich nicht der Erfinder des Kommunismus. Er war ein Mann des 19. Jahrhunderts, dem die Französische Revolution näher war als der Erste Weltkrieg oder die Sowjetunion. Er hat noch im Echo der Revolution gelebt, so, wie wir vielleicht im Echo des Zweiten Weltkriegs leben. Und deswegen ist das Revolutionäre in ihm etwas sehr Natürliches, was für viele Leute in dieser Zeit zutrifft. Marx hat gesehen, dass in der Französischen Revolution die Könige von der Bourgeoisie geköpft worden sind, er hat gesehen, dass es eine neue Klasse gibt, und er hat sich danach gesehnt, dass als nächster Schritt die Bourgeoisie geköpft wird – vom Proletariat.«



Die in Raoul Pecks Film dargestellten Arbeitsverhältnisse legen solche Blutrünstigkeiten durchaus nahe. Aber »Der junge Karl Marx« ist kein Action-Spektakel. Der Regisseur versucht, die Ideen seiner Hauptfigur lebendig werden zu lassen. Weil das vor allem über die Sprache funktioniert – eingestreute Originalzitate inklusive –, mutet der Film streckenweise wie eine verfilmte Geschichtsunterrichtsstunde an, zumal etwas Vorwissen das Verständnis durchaus erleichtert. Marxfestigkeit kann man heute nicht unbedingt voraussetzen, Marx scheint zwischenzeitlich für die breite Öffentlichkeit irrelevant geworden zu sein. »Marx ist höchstens für die Wessis ein bisschen nebulös, aber alle meine ostdeutschen Freunde können sofort fehlerfrei Sätze von ihm zitieren«, erklärt August Diehl den ideologischen Hintergrund. »In der DDR war das natürlich ein Urthema. Jeder musste »Das Kommunistische Manifest« lesen, darauf wurde schließlich ein ganzer Staat aufgebaut.« Dass Marx an Wichtigkeit verloren habe, wie sich noch vor 20 Jahren ganze Lebensanschauungen weismachen wollten, glaubt der Schauspieler auch nicht. »Im Gegenteil. Als die Wirtschaftskrise 2008 zugeschlagen hatte, war Marx plötzlich wieder auf den Titelseiten aller großen Blätter«, sagt er. »Denn da ist etwas eingetreten, was Marx vorhergesehen hat. Zwar wurde er durch den Zusammenbruch des Kommunismus ein bisschen an den Rand gerückt, aber jetzt, wo wir in einer Zeit leben, in der auch der Kapitalismus ins Wanken gerät, wird Marx wieder aktuell. Das ist ebenfalls etwas, was er vorausgesagt hat, wenn auch als Allerletztes. Er hat dem Kapitalismus ja große Überlebenschancen eingeräumt.«





Und dem Kommunismus unter bestimmten Umständen gar nicht mal so große. »Ich glaube, den Kommunismus, so, wie Marx ihn wollte, den hat es gar nicht groß und oft gegeben«, meint August Diehl. »In der Sowjetunion vielleicht im Kleinen, in Kolchosen. In Italien gab es eine Zeit lang mal einen reinen Kommunismus, vielleicht auch in den Anfängen von Castro und von Che Guevara. Aber immer, wenn er plötzlich zu einem Machtinstrument wurde, wenn ein Imperium darauf gegründet wurde, hat der Kommunismus sich nach einer Weile selbst aufgefressen. Übrigens wiederum etwas, das Karl Marx auch gesagt hatte, weshalb man viele Passagen seiner Schriften im Osten geschwärzt und aus den Büchern entfernt hat. Die Bemerkung, dass der Kommunismus in einem großen Reich nicht funktioniere, wollten die Sowjets natürlich nicht hören.«