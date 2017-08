Sven: Arne selbst hat mich drum gebeten. Ich habe mich da breitschlagen lassen. Ein gutes Drehbuch ist natürlich besser als ein schlechtes, und wenn man es selber macht, hat man vielleicht noch mehr Einfluss. So viel Liebe habe ich nun mal für meinen Roman und meine Figuren, dass ich sie in guten Händen wissen will.Arne: Wir haben sehr viel gecastet und zusammen entschieden. Ich habe mich ganz oft überzeugen lassen müssen, von Leuten, bei denen ich nicht erwartet hätte, dass sie am Ende so eine große Rolle spielen. Detlev Buck war so einer. Er ist ein sehr omnipräsenter Schauspieler, da muss man schon aufpassen. Sven und ich dachten anfangs beide: Das muss jetzt nicht sein. Und dann hat uns Detlev schlichtweg überzeugt.S: Als Arne mir sagte, dass er Buck nehmen will, konnte ich es nicht glauben. Ich meinte nur: Bist du wahnsinnig geworden? Dann hat er mir die Castingaufnahmen gezeigt, wo Buck den Ferdi spielt, und ab da war völlig klar, dass die Entscheidung super war. Da habe ich auch sofort die Klappe gehalten. Ich glaube, dass der Ferdi dadurch auch eine Hauptrolle geworden ist. Was ja im Buch nicht so ist. Im Roman erzählt Charlie, und wir sind gezwungen, uns nur mit ihm zu identifizieren. Das gibt es im Film nicht. Da kommt so eine starke Figur wie Ferdi noch mehr raus. Dadurch macht er sich in vielen Szenen auf tolle Weise breit.S: Das Beispiel zeigt sehr gut, wie der Übertrag vom Buch zum Film funktioniert. Die Szene gibt es nur, weil wir kein Geld aus Hessen hatten. Im Roman sitzen Frido und Ferdi in einer Apfelweinkneipe und verhandeln die großen Themen. Diese beiden Reden sind mit all ihrer Widersprüchlichkeit in einen großen Shakespeare’schen Monolog von Charlie geflossen, den er bei der Beerdigung dieser beiden Meerschweinchen hält. Da steckt viel Ehrgeiz drin. Von mir und von Charly Hübner, der da noch mal zeigt, was für ein toller Schauspieler er ist. Bei der Szene in der Kölner Buchhandlung, wo Charlie von seinem Leben in Berlin erzählt, ist es ähnlich. Diese beiden Monologe sind sehr, sehr wichtig, auch zum Verständnis des Films, dass das kein reiner Klamauk ist. Wenn man das versteht, denkt man auch nicht: »Die blöden Raver.«A: Als ich das Buch las, haben mich genau diese langen Monologe und Dialoge angemacht, die sich über ein paar Seiten erstrecken und manchmal total dadaistisch sind. Ich hatte anfangs ehrlicherweise noch überhaupt keine Idee, wie man das umsetzen könnte.