Ich habe bei der Financial Times gearbeitet, die wurde eingestellt, dann habe ich Business Punk mitgegründet und – ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen – irgendwann habe ich überlegt, dass ich gern frei arbeiten würde. Bei Spiegel Online habe ich mich mit Kulturtexten angedient. Eigentlich wollte ich schon da gerne über Fernsehen schreiben, sie brauchten aber jemanden für Musik. Dann gab es einen Engpass beim Eurosvision Song Contest, ich bin eingesprungen und es lief so gut, dass ich weiter Fernsehen machen durfte. Vorher war das nie mein Thema, obwohl ich immer schon wahnsinnig viel geschaut habe.



Spiegel Online war die erste Redaktion , in der mich nie jemand angerufen hat und sagte »äh, das Wort gibt es aber gar nicht«. In anderen Redaktionen wie der Financial Times wurde ständig alles im Duden nachgeschlagen. Interessanterweise scheint es niemandem etwas auszumachen, es wird von Anfang an einkalkuliert, dass der Leser nicht alles immer sofort versteht.

Viele Leute behaupten ja auch glaubhaft, dass sie die Sendungen gar nicht gucken, über die ich schreibe, sondern nur meine Texte lesen. Ich denke mir »aber dann versteht man doch rein gar nichts« weil die oft die diese »berühmten« Trashprotagonisten nicht kennen. Es müsste eigentlich total unverständlich sein, aber anscheinend mögen die Leserinnen und Leser es, wenn es ein bisschen obskur ist.



Von Jahr zu Jahr wird es anstrengender für mich, konditionell. Es ist wirklich wahr: Am Dschungelcamp merke ich mein Alter. Ich mache es jetzt das vierte oder fünfte Jahr, die letzten zwei Jahre habe ich komplett allein geschrieben, vorher haben wir uns zu dritt abgewechselt. Am Anfang konnte ich mich direkt nach der Sendung hinsetzen und schreiben und jetzt muss ich immer erst ein paar Stunden schlafen. Ich bin ein Wrack, ich kann das nicht mehr.



Es ist jedes Jahr so: Anfang Dezember freue ich mich darauf, da werden die ersten Namen veröffentlicht. Kurz bevor es losgeht, beginne ich zu zweifeln. An Tag eins, zwei und drei hasse ich mich dafür, dass ich gesagt habe, dass ich’s wieder mache. Wenn nicht gerade jemand wie Larissa Marolt dabei ist, bei der man direkt wusste, dass es super wird, gestalten sich die ersten Tage einer Staffel sehr zäh. Nach ein paar Tagen finde ich rein und wenn es dann vorbei ist, bin ich sicher, dass ich das nie wieder mache. So stelle ich mir Kindergebären vor. Man sagt ja, es gibt diesen Geburtsschmerz, der erst mal anhält, sodass die Mutter davon abgehalten wird, direkt wieder schwanger zu werden, weil sie sich noch zu gut erinnert. Irgendwann vergisst man das aber wohl, das ist hormonell so vorgesehen.



Mir würde es gefallen, wenn sie weniger Gewicht auf die Prüfungen legen würden. Bei »Love Island« hat das gut geklappt. Das war diese Verpaarungssendung in einer Campsituation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten auch Spielchen machen, das lief aber eher beiläufig. Man hat total viel Zeit darauf verwendet, die Entwicklungen zwischen den Menschen dort zu zeigen, es gab sehr lange Gesprächssequenzen. Beim Dschungelcamp machen sie das zwar auch ganz gut, davon würde ich mir aber mehr wünschen. Der Reiz, Leuten beim Intrigieren zuzugucken ist für mich nicht abgeflacht, aber der Reiz, den Leuten beim Verzehr von Gedärmen oder anderen ekligen Sachen zuzugucken, der ist weg. Die Prüfungen hat man doch jetzt alle gesehen. Es wäre natürlich auch super, wenn überraschendere Leute reingesetzt würden und nicht die, die ich gerade eben erst in der letzten Staffel »Bachelorette« gesehen habe. Ich weiß aber auch, wie schwierig das ist.Tatjana Gsell, die »Busenwitwe« finde ich gut. Bei so einer wie Kattia aus der letzten »Bachelor«-Staffel weiß man, was man zu erwarten hat. Ich glaube, dass ein Konflikt wie »Kattia vs. Busenwitwe« Potenzial hat. So jemanden wie Natascha Ochsenknecht habe ich schon hundertmal gesehen, die war auch bei »Promi Big Brother«. Ich befürchte leider auch, dass es abgekartet sein wird, dass sich der »Bachelorette«-Gewinner David Friedrich weiter zum supersympathischen Good-Guy aufschwingt. Das war er bei der »Bachelorette« schon. Ich hoffe, dass er in Wahrheit ein bisschen ein Arsch ist.