Zähe Überzeugungsarbeit und barsche Abfuhren sind ihr tägliches Brot. Abends geht es ausgelaugt zurück in den Bus; der Treck zieht weiter, die Musik dröhnt, die Joints kreisen. Neue Stadt, neue Chance. Szenen aus dem Haustürgeschäfte-Milieu. Die Idee formte sich während der Autoreisen von Drehbuchschreiberin und Regisseurin Andrea Arnold ( »Fish Tank« ). Im hyperrealistischen Roadmovie »American Honey« schickt sie das perspektivlose Trailerpark-Mädchen Star auf die Suche nach der Freiheit – und damit nicht zuletzt auch nach sich selbst. Nur: Wartet denn auf jeden, der ausbricht, auch das Glück? Als Teil einer Drückerkolonne zieht sie durch die Straßen, um Magazin-Abos zu verticken. Während ihre Mitstreiter ihre persönlichen Geschichten berechnend fingieren, erzählt Star aus Prinzip ihre eigene.

Die britische Indie-Größe Arnold, die zum ersten Mal die USA in den Fokus nimmt, las ihren Cast gewissermaßen von der Straße auf. Waschecht sollte er sein – ungewaschen echt, besser gesagt. Genauso echt wie die Menschen, die den Teenagern im Film die Tür öffnen, wie sie es zweifelsohne auch privat daheim getan hätten. Genauso echt wie die rastlosen Kameraschwenke. Genauso echt wie die Sorgen und Träume der Teenie-Gruppe, deren Lebenssituation hier mit Rihannas »We Found Love« salopp in allzu handliches Format gepresst wurde. Aber eben auch genauso echt wie der beharrlich aufglühende Silberstreif am schmalen White-Trash-Horizont. Die Quoten-Profis Shia LaBeouf und Riley Keough sind Teil dieser Gruppe, als Hollywood-Vertreter aber Randerscheinungen. Wie sehr Andrea Arnold hinter ihrer Casting-Politik steht, zeigt allein die kurzfristige Besetzung der Hauptrolle mit der 21-jährigen Sasha Lane, ebenfalls Amateurin.