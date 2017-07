Auf dem Weg nach Amerika, 1697: Ein Sklave kauert zusammengepfercht im Bauch eines Schiffes, Schulter an Schulter mit Hunderten anderen Unglücklichen. Er betet zu seinem Gott, der ihn aus dieser misslichen Lage befreien soll, und Anansi (Orlando Jones) erscheint tatsächlich: Im violett karierten Anzug stolziert er die Treppe herunter und erzählt »Die Geschichte eines Mannes, der gefickt wird«. »Es ist die Geschichte des schwarzen Mannes in Amerika«, fährt er fort und beginnt zu lachen, als die zukünftigen Sklaven ihn irritiert ansehen. »Scheiße, ihr wisst ja noch gar nicht, dass ihr Schwarze seid«, gluckst Anansi. »Ihr denkt tatsächlich, ihr seid einfach nur Menschen.« Zu klagenden Trompeten spinnt er die Geschichte weiter – die Geschichte von Sklaverei, Lynchmorden und Polizeigewalt. Auf die Gefangenen warten in Amerika keine unbegrenzten Möglichkeiten, sondern der Tod. Es gäbe nur eine Möglichkeit, diesem Schicksal zu entkommen. »Let the motherfuckers burn«, zischt Anansi, als er die Sklaven von ihren Ketten befreit.