Aber worum geht es, wenn der Tod nahe ist? Vielleicht nicht nur um trockene Matratzen und volle Kühlschränke, sondern um Zwischenmenschlichkeit. Nächstenliebe. Einen schicken Schal. All das hat »Alone With You« und erzählt damit eine langsame, nachdenkliche Geschichte. Ein letzter Mensch versucht, einen fremden Planeten zu verlassen. Die anderen Menschen sind tot. Der Außenposten schmilzt im Säureregen. Gemeinsam mit der künstlichen Intelligenz der Station muss der Mensch letzte Ressourcen zusammenkratzen. Und mit den Toten reden.

Überleben ist anstrengend. Anderen beim Überleben zuzuschauen ist anstrengender. Wer will schon bärtige Männer sehen, die sich auf der Flucht vor der Kälte in ausgeweidete Pferdekadaver kuscheln? Videospiele sind am anstrengendsten: Spieler schauen dem Avatar, den sie selbst steuern, beim Erfrieren zu. Trotzdem sind Survival-Spiele ein hartnäckiger Trend.



Neben einem rätsel- und schwierigkeitsfreien Adventure ist »Alone With You« auch eine tragische Dating-Simulation. Der letzte Mensch muss mit den Hologrammen verstorbener Kollegen reden. Die Hologramme wissen, dass sie tot sind. Sie werden wachgerufen, um fachkundigen Rat zu erteilen. Aber sie hadern und zweifeln. Sie erinnern sich nur an die Vergangenheit bis zur letzten Sicherheitskopie. Diese Erinnerungen an Menschen sind das Herzstück von »Alone With You«. Denn die Hologramme sind etwas plakativ geschrieben, aber sehr lebendig. Sie brauchen Trost, Aufmunterung, Bestätigung. Die Nähe zu den Toten gibt diesem Spiel etwas Besonderes: Wärme.