Für einige Meme-Verrückte mag Harambe der Affenkönig sein, in Oliver Rihs’ (»Schwarze Schafe«) gleichnamigen Film heißt er Wolfgang. Der Lebemann feiert seinen 45. Geburtstag und lädt drei Jugendfreunde samt Familie ein – in die Provence. Firmenverkäufe an »die Chinesen« haben ihm zu Reichtum verholfen – und zu einer großen Villa mit Pool, Pferden, einem Straußenvogel und Prostituierten. Es soll gefeiert werden, also wird viel getrunken – und auch so manche illegale Droge genommen.Die Männerbande rumpelt zwischen tiefer, alter Liebe und tiefsitzenden Kränkungen hin und her. Die Lebenswege sind zu unterschiedlich ausgefallen: Viktor, genannt Ficktor, ist Regierungsmitarbeiter und zu Tode gestresst, außerdem ist seine Freundin hochschwanger. Ralphs Tochter ist 14 und soll so was wie eine Hexe sein. Er mimt den Hausmann, seine Frau arbeitet als Psychologin. Und Martin ist ein in die Jahre gekommener Elektro-Schlager-Produzent mit herzkrankem Sohn, oder so was, er braucht jedenfalls Geld.



Trotz oder wegen der Fixierung auf die Männer, ist der Film immer dann am besten, wenn es um die anderen Figuren geht. Die Midlife-Crisis-Typen nerven mit ihren Krisen. Sie sind ekelerregend selbstbezogen. Das erinnert teilweise an Marco Ferreris Film »Das große Fressen« (1973) – nur in sehr Deutsch und recht schlecht. So wird man wohl auch weiterhin an etwas anderes denken wollen, wenn man den Begriff »Affenkönig« hört.