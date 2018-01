Action Bronson kann offenbar noch mehr als Musik und Munchies. Jetzt wurde der MC für Martin Scorseses neuen Film »The Irishman« als Schauspieler verpflichtet.

Geschrieben am 24. Januar 2018, 11:07

Als ob Martin Scorseses »The Irishman« mit Robert DeNiro, Al Pacino und Joe Pesci nicht bereits namhaft genug besetzt wäre, kommt nun ein wahres Schwergewicht hinzu: Action Bronson ist nun Teil der Netflix-Produktion . Welche Rolle der MC und Genussmensch im Film übernehmen wird, ist bisher noch nicht klar.

Religious Art. Ein Beitrag geteilt von Action Bronson (@bambambaklava) am Jan 16, 2018 um 3:44 PST

»To paint houses« war in den Siebzigern ein Mafia-Code für einen Mord, den Blutspritzern sei dank. »I Heard You Paint Houses«, lautet auch der Titel eines Buches über Frank »The Irishman« Sheeran, einem berüchtigten Auftragsmörder der Cosa Nostra. Mafiafilm-Experte Martin Scorsese setzt dieses nun unter dem Namen »The Irishman« in bewegte Bilder um. Starttermin der Real Crime-Story auf Netflix soll nicht vor 2019 sein.