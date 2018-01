Zum neuen Jahr verkündet Netflix die Fortsetzung von »A Series Of Unfortunate Events«. Schaut hier den neuen Teaser.

Die Zeiten, in denen man Neil Patrick Harris vor allem als Doogie Howser oder Barney Stinson kannte, sind endgültig vorbei: seit Januar 2017 ist der US-Star in der Netflix-Produktion »A Series Of Unfortunate Events« als Graf Olaf zu sehen.



Passend zum Start des neuen Jahres gibt es nun einen Teaser zu sehen, in dem Harris eine Fortsetzung der Serie zu Lemony Snickets Buchreihe ankündigt. Am 30. März startet die zweite Staffel bei Netflix und wir sind schon sehr gespannt!