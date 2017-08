Von »Apocalypse Now« bis zu »Shutter Island« beginnen eine Menge Filme so: Jemand ist verschwunden, etwas ist schiefgelaufen, geh da mal bitte einer nachgucken. In »A Cure For Wellness« muss ein junger Anzugträger (Dane DeHaan) in ein Schweizer Sanatorium reisen, um dort einen Geschäftspartner ausfindig zu machen, dessen Genesung an der frischen Alpenluft sich verdächtig lange hinzieht. Vor Ort erfährt er, dass er zufällig selbst unter der merkwürdigen Krankheit leidet, auf die man sich in der Klinik spezialisiert hat. Regisseur Gore Verbinski, ansonsten zuständig für Kirmeskino à la »Pirates Of The Caribbean«, steigt mit diesem Mystery-Thriller in die seichten Wasser des amerikanischen Unterbewusstseins und dessen Lieblings-Horrormotive.In dem Sanatorium wimmelt es von dubiosen Ärzten mit teutonischen Akzenten, die in schmucken Schlössern an bleichen Mädchen herumexperimentieren. Rein optisch gibt es hierfür opulente Bilder von gruftigen deutschen Originalschauplätzen (Zwickau, Biesingen), die Verbinski in schick abgedunkelter Videoclip-Ästhetik verfrühstückt. Inhaltlich genügt zwar der Plot einer Episode »Twilight Zone«, doch tut das der zwanghaften Albtraumlogik der Geschichte keinen Abbruch. Die grausamste Grenze der Welt verläuft eben nach wie vor zwischen den Gesunden und den Kranken.