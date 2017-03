Rob Zombie schickt die Protagonisten von »31« auf ein mörderisches Spielfeld und watet auch mit seinem neuen Film knöcheltief im Kunstblut.

Rob Zombie macht Filme aus der Fanperspektive. Seine Liebe zum schmutzigen, verkrusteten Grindhouse-Kino der 70er befeuert seit über 15 Jahren die Produktivität des Musikers und Filmemachers. Dabei hält er sich strikt an die Regeln des Genres und zeigt sich Stilverbunden. So auch in »31«, einem kurzweiligen Horror-Film voller skurriler Charaktere, dessen Story sich schnell zusammenfassen lässt: eine Gruppe Wanderzirkus- Angestellter wird an Halloween 1976 entführt, um sich mit einem mörderischen Spiel konfrontiert zu sehen, dessen erfolgreiches Ende darin liegt, die kommenden zwölf Stunden und zahlreiche Attacken fanatischer Killer-Clowns zu überleben.





»31« hat alles, was man von einem »31« hat alles, was man von einem Rob Zombie -Film erwartet: Spannung, Coolness, Action, viel Liebe zum Detail, dumme Sprüche und zahlreiche Referenzen an die bluttriefende Welt des 70er Horrorkinos. Zombies neuestes Werk ist kompromissloses Exploitation-Kino, ohne den bitteren Nachgeschmack, sich zu ernst zu nehmen. Einfach ein lauter, bunter Trip und höllisch unterhaltsam. Die Ehefrau des Regisseurs gehört seit jeher fest zum Ensemble eines Rob Zombie-Streifens. Nach »The Lords Of Salem« übernimmt Sheri Moon Zombie in »31« abermals die Hauptrolle. Ihre Figur Charly entspricht dabei in etwa einem positiven Spiegelbild ihrer Rolle als Baby Firefly in Zombies ersten beiden Filmen. Auch Lew Temple und E.G. Daily, beide als Killer besetzt, waren bereits in »The Devil’s Rejects« zu sehen, während der fantastische Doom-Head Darsteller Richard Brake von Zombie einst auf Empfehlung seines Kumpels Sid Haig für »Halloween II« rekrutiert wurde. Neu im Cast ist neben der B-Movie erprobten »Clockwork Orange«-Legende Malcolm McDowell auch Pancho Moler, in einer früheren Karriere der erste kleinwüchsige Pro-Skater, der als Nazi-Clown Sick-Head mit Hitler-Bärtchen und ordinären One-Linern der erste absurde Gegner der Entführten ist.

