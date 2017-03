Wir verlosen fünf Exemplare des Finales (Band 6) der zehnten Staffel. Tragt euch direkt unten ins Formular ein und gewinnt mit etwas Glück. Eine Leseprobe des Finales Tragt euch direkt unten ins Formular ein und gewinnt mit etwas Glück. Eine Leseprobe des Finales findet ihr hier.

Am 10. März 1997 lief »Welcome To The Hellmouth«, die erste Folge von »Buffy« im amerikanischen Privatfernsehen. Zwanzig Jahre später hat sich die Serie von der Mattscheibe auf bedrucktes Papier verlagert. Die siebte Staffel beendet 2003 den Fernsehauftritt der Vampirjägerin, doch bereits wenige Jahre darauf, ging die Geschichte mit einer achte Staffel in Comicform weiter. Als Autor mit dabei: Joss Whedon.Auch bei der zehnten Staffel, die in deutscher Übersetzung bei Panini Comics erscheint, begleitet der Serienschöpfer die Arbeit des Autorenteams Christos Gage und Rebekah Isaacs höchstpersönlich. Buffy und ihre Mitstreiter sehen sich darin mit einer neuen Spezies von Vampiren konfrontiert, denen auch ein Spaziergang in der Sonne nicht mehr all zu viel anzuhaben scheint. Neben der Jagd auf Blutsauger bietet auch Staffel zehn wieder die Serientypischen Themen des Erwachsenwerdens und des lehrreichen Scheiterns.