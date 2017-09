Den Abschluss der Jubiläumssendungen bildet das Konzert von Owen Pallett , das live aus der Elbphilharmonie in Hamburg übertragen wird. Der Violinist und Komponist beschränkt sich nicht auf ein Genre und bewegt sich von Klassik über Indie Pop bis hin zu Art Rock und interpretiert seine Songs in dem Konzerthaus gemeinsam mit dem Orchesterkollektiv Stargaze im Gewand ihrer Contemporary Music völlig neu.Auf tracks.arte.tv feiert das Magazin den Geburtstag natürlich auch online und stellt über drei Wochen lang jeden Tag einen herausragenden Beitrag aus einem Tracks-Jahr online und zwar rückwärts. Wir werden also in die Vergangenheit geschickt und entdecken dabei Skurriles, das uns sicher zum Staunen bringt.